Врио главы Бурятии о «Голосе кочевников»: «Здесь не только музыка»

Улан-Удэ, , 16:44 — REGNUM В Бурятии 14−15 июля состоялся международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников». Мероприятия фестиваля посетил исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

По словам Алексея Цыденова, «Голос кочевников» — это международный музыкальный фестиваль, созданный для людей разных поколений и семейного отдыха. И задача правительства — помочь организаторам сделать этот фестиваль масштабным, привлечь в Бурятию как можно больше людей.

«У нас нет задачи сделать из фестиваля вакханалию, мы хотим сделать это местом, куда люди смогли бы приехать с семьями. Ведь здесь не только музыка, здесь целый комплекс различных развлекательных мероприятий. Наша задача — увеличить масштабы. Это прекрасная возможность показать нашу специфику, наше национальную культуру. Надеемся, что с этого года «Голос кочевников» пойдёт вперёд семимильными шагами. Мы хотели бы сделать так, чтобы всё больше людей приезжало сюда, ведь это международный проект, чтобы группы из других стран могли выступить. Всем жителям России нужно приехать в Бурятию, потому что Бурятия очень разнообразный регион. Здесь есть Байкал, озёра, горы, степь. Такое есть только у нас. В Бурятии можно увидеть многое», — сказал врио главы республики Алексей Цыденов.

По мнению и. о. министра культуры Бурятии Тимура Цыбикова, «Голос кочевников» открывает многие музыкальные коллективы из-за рубежа для российского слушателя. Он отметил, что это мероприятие призвано сделать жизнь жителей Бурятии интересной: «В нашей республике отдых связан не только с Байкалом, но и с яркими событиями. Сам фестиваль интересен и артистами, которых мы приглашаем. Репертуар рассчитан на любую аудиторию, хотя все группы объединены общей концепцией этнофутуризма. При этом здесь есть музыка и для людей старшего поколения, и для молодёжи. Многие из исполнителей впервые приезжают в Россию. И «Голос кочевников» открывает музыкантов для российского слушателя».

Как уже сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Голос кочевников» проводится в Бурятии с 2009 года. За это время в нём приняли участие коллективы из 50 стран. Мероприятие, которое проходит в этнокомплексе «Степной кочевник» в селе Ацагат, объединяет профессиональные коллективы, которые на основе народной музыки создают современное музыкальное искусство.

По оценкам организаторов, «Голос кочевников» — один из крупнейших за Уралом фестивалей worldmusic, где можно отдохнуть всей семьёй.

За восьмилетнюю историю фестиваля в нём приняли участие коллективы из Бурятии, Тувы, Китая, Монголии, Украины, Венгрии, Норвегии, США, Японии, Бельгии, Бразилии, Франции и так далее. Ранее Алексей Цыденов отметил, что фестиваль «Голос кочевников» может стать одним из центров притяжения туристов.

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