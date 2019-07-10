Москва, , 07:25 — REGNUM

Исполнительница Ольга Бузова примет участие в новой версии шоу «Форт Боярд». Об этом 9 июля она сообщила на своей странице в Instagram.

«Лечу на форт Боярд, держите за меня кулачки», — написала Бузова и сообщила, что она смотрела это телешоу когда была ребенком. Представительница российского шоу-бизнеса отметила: ей немного страшно, однако она любит «преодолевать себя».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в новой версии «Форт Боярд» примут участие многие известные российские фигуры, в частности, Анна Седкова, Егор Дружинин, Виктория Боня, Сергей Светлаков и другие. В качестве ведущего выступит лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Съемки шоу уже идут во Франции.

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