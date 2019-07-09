Санкт-Петербург, , 18:58 — REGNUM

В Санкт-Петербурге 19 июля состоится концерт российской рок-группы «КняZz». О концерте в спортивном комплексе «Юбилейный» сообщает пресс-служба группы «КняZz» 9 июля.

Афиша концерта «Король и Шут» Пресс-служба группы “КняZz”

Традиционный концерт группы в честь Дня памяти Михаила Горшенева в этот раз будет приурочен к 20-летию музыкального сборника «Акустический альбом» группы «Король и Шут». Сборник записывался в 1998 году на территории церкви на Васильевском острове в Санкт-Петербурге и содержит самые популярные песни рок-коллектива. В записи принимали участие также музыканты Мария Бессонова и Мария Нефедова с певицей Мариной Капуро. Солист группы Андрей Князев также написал музыку для 15 из 17 композиций альбома.

Михаил Горшенев и Андрей Князев Пресс-служба группы “КняZz”

Треки, выпущенные в составе «Акустического альбома», впоследствии регулярно оказывались на верхних позициях различных музыкальных чартов. На концерте 19 июля рок-группа «KняZz» при содействии Фонда памяти Михаила Горшенева исполнит лучшие песни старого альбома, дополнив программу другими известными хитами группы разных лет. Всего в ретроспективную программу войдет 30 треков. Зрители также увидят специально подготовленную 3D-графику, которая украсит выступления музыкантов на сцене.

Афиша концерта «Король и Шут» Пресс-служба группы “КняZz”

«КняZz» — российская музыкальная рок-группа, основанная в 2011 году Андреем Князевым. Ранее Андрей Князев входил в состав рок-группы «Король и Шут» вместе с Михаилом Горшеневым, но в 2011 году принял решение выступать сольно и основал собственный музыкальный проект. Михаил Горшенев умер 19 июля 2013 года. Андрей Князев ежегодно устраивает концерты памяти своего бывшего коллеги.

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