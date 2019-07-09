Нью-Йорк, США, , 13:22 — REGNUM

Третий сезон сериала «Очень странные дела» побил рекорд потокового сервиса Netflix на четвертый день после того, как он был выложен в сеть. Об этом 9 июля сообщила официальная Twitter-страница компании.

https://twitter.com/netflix/status/1148359444188712960

Netflix написала, что с момента выхода первого эпизода в эфир первый эпизод нового сезона уже посмотрели более 40,7 млн семей («домохозяйств»). Компания также отметила, что при этом 18,2 млн семей уже посмотрели продолжение до конца.

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Напомним, третий сезон шоу «Очень странные дела» Netflix выложил на своём сайте 4 июля 2019 года. Первая серия продолжения получила название «Сьюзи, приём!». В качестве режиссеров этого эпизода сериала выступили Мэтт и Росс Дафферы.

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