Нью-Йорк, США, , 08:44 — REGNUM

Мэрилин Мэнсон сообщил своим поклонникам о том, что он присоединился к актерскому составу сериала «Противостояние» канала CBS, в основу которого ляжет одноименный роман Стивена Кинга. Об этом 8 июля сообщил портал Screen Rant.

Музыкант рассказал, что его коллектив даже записал песню для будущего сериала. Это будет кавер-версия известной композиции The End от группы Doors.

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Напомним, CBS официально объявил о том, что заказал это сериал в январе 2019 года. Шоу будет состоять из десяти эпизодов. В качестве его создателя выступит Джош Бун («Новые мутанты»).

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