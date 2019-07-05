Бишкек, , 15:40 — REGNUM

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев одобрил выделение из госбюджета 198 млн 263 тысячи сомов (180,9 млн рублей) на проведение капитального ремонта зданий трех драматических театров. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Глава правительства поручил руководству министерства финансов предоставить министерству культуры, информации и туризма на ремонтные мероприятия:

в Киргизском национальном академическом драмтеатре им. Абдумомунова — 84 млн 605 тысяч сомов (77,2 млн рублей)

в Национальном русском театре драмы им. Айтматова — 97 млн 658 тысяч сомов (89,1 млн рублей)

в Ошском национальном драмтеатре им. Ибраимова — 16 млн сомов (14,6 млн рублей).

В правительстве отмечают, что здание Русского театра драмы им. Айтматова введено в эксплуатацию в 1971 году. С тех пор в нем ни разу не проводили капитальный ремонт. На ремонт здания Ошского национального драмтеатра им. Ибраимова государство не выделяло денег в течение последних 20 лет.

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