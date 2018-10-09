Работникам культуры, искусства и образования Киргизии повысили оклад на 80%

Бишкек, , 13:21 — REGNUM Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление о повышении на 80% должностных окладов работников учреждений культуры, искусства и образования Киргизии. Об этом сегодня, 9 октября, сообщает пресс-служба правительства.

Увеличенные оклады теперь будут получать сотрудники Академического драмтеатра им. Абдумомунова, Русского театра драмы им. Айтматова, Ошского драмтеатра им. Ибраимова, Исторического музея Киргизии, музея изобразительных искусств им. Айтиева, историко-археологического музейного комплекса «Сулайман-Тоо», национальной киностудии «Кыргызфильм» и департамента кинематографии.

Также повышение на 80% затронуло оклады профессорско-преподавательского состава, концертмейстеров и иллюстраторов Бишкекского хореографического училища им. Базарбаева, государственного музыкального училища им. Куренкеева, государственного художественного училища им. Чуйкова и Ошского государственного музыкального училища им. Ниязалы.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в первом полугодии 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата в Киргизии увеличилась на 7,4%. В результате ее размер составил 15,4 тысячи сомов (14,9 тысячи рублей по текущему курсу). При этом размер средней зарплаты с учетом инфляции вырос только на 4,7%.

Отметим, что в реальности эти цифры ниже. К примеру, зарплата молодого учителя, работающего в общеобразовательной школе, зачастую не превышает 4,5 тысячи рублей в месяц, а врача «Скорой помощи» колеблется в пределах 11,5 тысячи рублей.