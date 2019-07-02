Нью-Йорк, США, , 13:07 — REGNUM

Потоковая платформа Netflix представила первые кадры и официальный постер будущего фэнтези-сериала «Ведьмак». Материалы были опубликованы в аккаунтах платформы в социальной сети Twitter 1 июля.

Новостной микроблог See What's Next, размещающий информацию о будущих проектах Netflix, показал, как будут выглядеть главные герои сериала: ведьмак Геральт из Ривии в исполнении Генри Кавилла («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Звездная пыль»), его возлюбленная, чародейка Йеннифер из Венгерберга, которую сыграет молодая актриса Аня Чалотра («Жажда странствий») и юная королевская особа, княжна Цирилла, роль которой исполнит Фрейя Аллан («В пустыне смерти»).

https://twitter.com/seewhatsnext/status/1145693837676797952

https://twitter.com/seewhatsnext/status/1145715408059564032

В Twitter также появился официальный аккаунт сериала «Ведьмак»: в своей первой записи представители сериала продемонстрировали постер проекта и слоган проекта: «Худшие монстры — это те, кого мы создаем». На постере также видно, что создатели сериала изменили привычный поклонникам франшизы «Ведьмак» внешний вид медальона с волком — главного магического атрибута героя. Теперь он представляет собой не очертания волчьей головы, как на изображениях в играх и книгах, а круглый кулон с птицей и волком.

https://twitter.com/witchernetflix/status/1145694984047398912

Ранее блог «Реданская разведка» опубликовал любительские кадры со съемочной площадки «Ведьмака» из замка Огродзенец в Польше. На снимках были изображены другие герои сериала — чародейка Трисс Меригольд (Анна Шаффер) и колдун Вильгефор (Махеш Яду).

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Сериал «Ведьмак» от Netflix будет выпущен в декабре 2019 года. В первом сезоне шоу ожидается 8 серий. Сюжет будет основан на книжной серии польского писателя Анджея Сапковского «Сага о Геральте». Шоураннером проекта выступает Лорен Хиссрич.

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