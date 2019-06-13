Трисс и Вильгефорц: появились новые фотографии со съемок «Ведьмака»

Катовице, Польша, , 12:20 — REGNUM В сети появились новые фотографии со съемок будущего фэнтези-сериала «Ведьмак» от Netflix. Их опубликовали в блоге Redanian Intelligence («Реданская разведка») вечером 11 июня, однако СМИ обратили внимание на запись только сейчас.

На фотографиях можно рассмотреть актера Махеша Яду в образе сюжетного антагониста, колдуна Вильгефорца. Компанию актеру составляет Анна Шаффер — исполнительница роли чародейки Трисс Меригольд. Снимки были сделаны в апреле 2019 года в замке Огродзенец в Польше. По мнению создателей блога, дело могло происходить во время съемок финального эпизода сериала. Авторами фотографий являются Януш Маржецкий и Сергиуш Гещик. Съемки в Огродзенеце велись Марком Джобстеном.

https://twitter.com/RedanianIntel/status/1138531346731548672

Сейчас съемки сериала «Ведьмак» завершены. Шоураннер проекта Лорен Хиссрич 30 мая 2019 года поблагодарила съемочную группу и актеров на своей странице в социальной сети Twitter, а блог «Реданская разведка» опубликовал видео, в котором можно заметить логотип будущей премьеры — две скрещенные буквы W, что может означать прозвище главного героя сериала — «Белый волк» (White Wolf).

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Сериал «Ведьмак» должен выйти 20 декабря 2019 года на потоковой платформе Netflix. Главную роль исполнит Генри Кавилл. Шоу основано на произведениях польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак» (также «Сага о Геральте»).

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