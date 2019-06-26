Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM

Российское издательство «Лавка Игр» локализует для России немецкую настольную игру Quacksalber von Quedlinburg. Анонс о выходе новой игры был опубликован в официальной группе издательства в социальной сети «ВКонтакте» 25 июня.

Quacksalber von Quedlinburg — игра Вольфганга Варша. Ее основная механика заключается в получении победных очков посредством выполнения игровых действий. Каждый участник — это знахарь, смешивающий в своем котле ингредиенты для варки волшебных зелий. Чем сильнее снадобье, тем больше победных очков получает тот, кто его создал. Партия рассчитана на 2−4 игроков и длится в среднем 45 минут.

Игра вышла в Германии в 2018 году и получила несколько международных наград как лучшая игра года, в том числе став лауреатом престижной премии Kennerspiel des Jahres и лучшей семейной игрой по мнению международного сайта настольных игр Board Game Geek. В России игра, по словам представителей «Лавки Игр», получит название «Знахари Кведлинбурга» и будет издана вместе с дополнением «Травяные ведьмы» (The Herb Witches).

Ранее другая игра Вольфганга Варша The Mind была отмечена премией в области настольных игр Origins Games Fair как лучшая игра для веселой компании.

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