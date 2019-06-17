Origins Game Fair: в США назвали лучшие настольные игры года

Колумбус, США, , 14:41 — REGNUM В в Колумбусе (штат Огайо) подвели итоги ежегодной премии Origins Awards на выставке настольных игр Origins Game Fair-2019. Список победителей был опубликован на сайте организатора выставки 16 июня.

Выставка проходила с 12 июня по 16 июня 2019 года. В номинации «Игра года» победила настольная стратегия Root Коуля Верля, от издательства Leder Games. По сюжету игры каждый участник партии отвечает за свою фракцию с уникальными свойствами — Союз Кошек, Союз Птиц, Лесной альянс и Бродяги. Все игроки борются за лидерство в волшебном лесном королевстве. Партия рассчитана на 2−4 участников, среднее время игры — час.

Среди карточных настольных игр лучшей стала кооперативная игра The Mind Вольфганга Варша от издательства Pandasaurus Games. В партии участникам нужно, не сговариваясь, выкладывать карты номиналом от 1 до 100 в стопку по возрастающей. Если игрок кладет карту, номинал которой больше, чем есть у присутствующих, команда теряет очки жизни. Обмениваться какой-либо информацией о находящихся в руках картах нельзя. Партия длится 15 минут, а принять в ней участие могут от 2 до 4 человек.

Лучшей семейной игрой оказалась колодостроительная карточная игра The Tea Dragon Society Стива Эллиса и Тайлера Тинсли от издательства Renegade Game Studios. Это настольная адаптация графического романа Кэти О’Нил «Общество чайных драконов». Игроки собирают своего «чайного дракона» — колоду карт и набирают победные очки за использование свойств карточек. Победителем становится тот, кто наберет больше всего очков за четыре этапа партии (зиму, весну, осень и лето). Игра раскрывает связь человека с чайными драконами — мифическими существами, оживающими во время чаепития. Один игровой сеанс длится от получаса до часа и рассчитан на 2−4 человека.

Среди коллекционных карточных игр победила инновационная с точки зрения механики настольная игра Keyforge от Ричарда Гарфилда, создателя другой культовой коллекционной игры — Magic: The Gathering (MTG). Теперь игроки не обязаны самостоятельно собирать себе колоду, приобретая бустеры: автор игры уже подобрал нужные карточные комбинации в каждой коробке. Действие происходит в вымышленном фантастическом мире Крусибл, воссозданном из частей различных планет. Это быстрая дуэльная настольная игра: одна партия длится 15−30 минут. Ее выпускает издательство Fantasy Flight.

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Игра Vampire the Masquerade от команды Modiphius Entertainment выиграла в номинации «Лучшая ролевая настольная игра». Это свод правил, особая игровая система, описывающая возможности взаимодействия игроков в «Мире тьмы» — известной фэнтези-франшизе. По сюжету, среди человечества сотни лет живут вампиры. Они делятся на различные кланы и постоянно делят власть в городе между собой. Вампиры не боятся чеснока или святой воды, но не выносят солнечного света. Настольные игры серии Vampire the Masquerade выходят с 1990-х годов.

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Лучшими военными играми с миниатюрами были назван проект от Warhammer «Necromunda» издательства Games Workshop и проект о Галактической гражданской войне Star Wars Legion от Fantasy Flight.

На выставке также отметили лучших геймдизайнеров: чешский разработчик игр Влада Хватил («Лорды подземелий», «Codenames», «Space Alert») заслужил место в зале Славы, как и его игра «Рыцарь-Маг». Такой же чести удостоились художник-фантаст Джеральд Бром (фильмы «Ван Хельсинг», «Сонная лощина», игры «Doom I», «Doom 2») и игра издательства Mattel «Apple or Apple». Джейми Стегмайер («Виноделие», «Эфория») из США (штат Миссури) был отмечен как «восходящая звезда» выставки.

Origins Game Fair — ежегодная выставка настольных игр, проводимая с 1975 года. Она проводится под руководством ассоциации производителей GAMA. В ходе выставки отбираются лучшие представители настольных, ролевых игр, игр с миниатюрами. Главной темой выставки в 2019 году стали мифы (в то время как в 2018 темой были тайны, а в 2017 — драконы).

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