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Мединский: внешней цензуры в российской культуре нет

Культура

Глава Минкульта ответил на вопросы участников форума «Таврида 5.0»

Мединский: внешней цензуры в российской культуре нет
Дарья Драй © ИА REGNUM
Владимир Мединский

Симферополь, 21 июня 2019, 21:36 — REGNUM  Глава Минкульта Владимир Мединский заявил, что в России нет «внешней цензуры». Об этом он сказал на мероприятии молодёжного форума «Таврида 5.0».

«Нечего обсуждать вообще… Цензура у каждого внутри», — отметил чиновник и добавил, что «внешней цензуры» в культуре в России нет. РИА Новости пишет, что руководитель Министерства культуры РФ выразил готовность ответить на любой вопрос участников форума.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в рамках смены «Год театра» на форуме «Таврида 5.0» проходит выездная сессия, в которой принимают участие Владимир Мединский, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, генеральный директор Большого Театра Владимир Урин, ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе и другие.

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Цензура в искусстве и шоу-бизнесе
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