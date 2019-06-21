Саша Белый из «Бригады» может стать героем нового детского фильма

Москва, , 13:16 — REGNUM В новом российском детском фильме могут появиться такие известные персонажи, как Антон Городецкий, Алексей Николаев и даже Саша Белый из сериала «Бригада». Об этом 20 июня сообщила «Российская газета».

Производством картины планирует заняться продюсер Егор Одинцов, он представил свой новый проект на заседании экспертного совета по игровому кино для детей при Минкульте. Сюжет фильма, который получит название «Герои Геры», расскажет о школьнике, друзьями которого становятся воображаемые персонажи из известных фильмов и сериалы «нулевых».

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Напомним, Егор Одинцов работал над созданием таких фильмов как «Свидетели» (2018) и «Скрипка» (2017).Сейчас в производстве находится картина «Москва влюбленная», в этом проекте он выступил в качестве продюсера.

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