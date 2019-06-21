Мир увидит спин-офф «Отличницы легкого поведения»

Лос-Анджелес, США, , 16:15 — REGNUM Кинокомпания Screen Gems наняла писателя Берта Ройала для создания сценария спин-оффа фильма «Отличница легкого поведения», он также выступит в качестве режиссёра будущей картины. Об этом 20 июня сообщил журнал Variety.

https://twitter.com/Variety/status/1141745179709325312

Согласно сообщениям инсайдеров, проект пока что находится на ранней стадии. Стоит отметить, что будущий фильм станет режиссерским дебютом Ройала. В качестве исполнительного продюсера выступит Зан Девайн, руководившая производством оригинальной картины.

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Напомним, фильм «Отличница легкого поведения» вышел на экраны в 2010 году, главную роль в нём исполнила Эмма Стоун. При бюджете $8 млн картина собрала в мировом прокате около $80 млн.

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