Гитары лидера Pink Floyd ушли с молотка за рекордные суммы

Лондон, , 14:32 — REGNUM Гитары музыканта Дэвида Гилмора были проданы на аукционе Christie's за рекордные суммы. Всего было выставлено 130 музыкальных инструментов. Об этом 20 июня сообщил журнал Rolling Stone.

Самая известная гитара Black Strat была продана за $3,975 млн, хотя первоначально ожидалось, что она уйдет с молотка за $100−150 тыс. Fender Stratocaster 1954 года с серийным номером 0001, который использовался для записи «Another Brick in the Wall Part 2» ушел с молотка за 1,8 млн. Ещё две гитары были проданы за $447 тыс. (каждая). Руководство аукциона Christie's уже назвало это «рекордами мировых аукционов».

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О том, что Дэвид Гилмор собирается выставить свои гитары на аукцион ИА REGNUM сообщило в январе 2019 года. Тогда музыкант сообщил, что все средства пойдут в его благотворительный фонд.

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