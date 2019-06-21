Опубликована ранее неизданная версия песни «Time» Фредди Меркьюри

Лондон, , 13:41 — REGNUM Музыкант Дэйв Кларк выложил в сеть ранее неизданную версию песню Фредди Меркьюри «Time Waits For No One», которая была записана в 1986 году. Видео было выложено 20 июня на YouTube-канале Freddie Mercury Solo.

Песня должна была прозвучать в мюзикле, над созданием которого работал Кларк. Музыкант сообщил, что воссоздать оригинальный трек он пытался более десяти лет (ему с трудом удалось найти аудиозапись) и отметил, что он не хотел выпускать его одновременно с фильмов «Богемская рапсодия».

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Напомним, оригинальная композиция вышла на диске «Time». Сингл в итоге достиг 32 места в британском чарте UK Singles Chart.

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