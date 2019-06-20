«Беларусьфильм» снимет индийское кино

Минск, , 14:10 — REGNUM Индийские продюсеры проявили интерес к белорусской государственной киностудии «Беларусьфильм». Она проинформировала, что 19 июня гендиректор киностудии Владимир Карачевский и учредитель индийского ООО «Синтилейтинг Глобал» Джаген Моханты подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет в сфере кинематографии.

«В киностудию обратился председатель Союза организаций по содействию торговле и промышленности (Индия) Прияншу Джха, проживающий в Беларуси много лет, с предложением продвижения «Беларусьфильма» в Индии. Он познакомил нас с молодым продюсером, заинтересованным в привлечении внимания индийских кинокомпаний к нашей студии. В итоге в ближайшее время у нас будут снимать несколько музыкальных сцен нового фильма», — рассказала госинформагентству БелТА сотрудник отдела международного сотрудничества киностудии Екатерина Тарасова.

Карачевский и Моханты подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве. Индийцы будут использовать кинотехнологические услуги и студийные возможности белорусской госкомпании. Стороны также договорились об оказании взаимной организационной и маркетинговой поддержки. В чём она будет выражаться — не уточняется.

Тарасова сообщила также, что индийских кинематографистов очень впечатлила белорусская природа. «К тому же они были удивлены возможностями киностудии, — отметила она. — Продюсеры нескольких студий Индии проявили заинтересованность в работе с нами».

Когда «Болливуд» развернётся в Белоруссии — также не уточняется. Не известны и суммы контрактов.

Напомним, белорусская общественность давно критикует деятельность «Беларусьфильма». С негативными оценками был согласен и Александр Лукашенко, который в 2010 году констатировал, что «наша знаменитая компания, которая сегодня, извините, как хромая кобыла, болтается на поле искусств».

До этого, в 2009 году посол Индии в Минске озвучил заинтересованность индийских кинематографистов снимать свои фильмы в Белоруссии. С тех пор об успехах на этом и других направлениях не было ничего слышно.

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Отметим, что «Беларусьфильм» не богат на новости о своей деятельности. Последняя из них, судя по новостному разделу официального сайта, датирована февралём. Недавно госкинокомпания попыталась сделать «хайп» на новой киноленте «Купала», посвящённой официальному «народному писателю» БССР Ивану Луцевичу, более известному под псевдонимом Янка Купала. Зарабатывающий в России на производстве фильмов лёгкого жанра белорусский киносценарист Андрей Курейчик, снявшийся в этой киноленте вместе с сыном, не скрывал своего восторга — «это первый реально национально ориентированный, я бы даже сказал националистический кинопроект», где «ясно постулируется и доносится важнейшая мысль: беларусы — никакие не русские».

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