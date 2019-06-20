Портал Союзного государства «освободил» Минск от России

Минск, , 11:08 — REGNUM Странные дела творятся на портале Союзного государства России и Белоруссии. В разделе «Наиболее значимые события для Союзного государства, а также для Беларуси и России» стоит следующая дата: 1660 — войска Речи Посполитой освободили Минск и территорию Беларуси до реки Березины».

Напомним, что речь идет о русско-польской войне 1654 — 1667 (Тринадцатилетней войне). Это был военный конфликт между Россией и Речью Посполитой за возвращение утерянных Россией в Смутное время территорий, а также за контроль над землями современных Белоруссии и Украины. Началась она в 1654 году после решения Земского собора от 1 (11) октября 1653 года о принятии в российское подданство Войска Запорожского «з городами их и з землями» после неоднократных просьб гетмана Богдана Хмельницкого.

Но зато своя версия есть у белорусских националистов-«змагар». По их утверждениям, 3 июля 1660 года означает следующее: «Ровно через 5 лет под московской оккупацией Минск был освобожден войсками Речи Посполитой. В каком состоянии московиты оставили Минщину, свидетельствуют документы варшавского сойма 1661 года. Когда большая часть территории Беларуси была уже освобождена, в Варшаве собралось заседание, чтобы рассмотреть экономические вопросы и определить размер налогов для каждого воеводства и повета. Но, как выяснилось, налоги платить было некому и не с чего — вся Беларусь была сожжена, люди убиты или уведены в плен на восток. Документы лаконично свидетельствуют: Минское воеводство — «ўсё вынішчана».

Тем не менее польско-русская война 1654−1667 годов положила начало процессу ослабления Речи Посполитой и утраты ею влияния в Восточной Европе. Создались благоприятные условия для объединения православных восточнославянских народов вокруг Москвы, Экспансия католицизма на территории Белоруссии и Украины была остановлена. Неужели на портале Союзного государства с этим не согласны?