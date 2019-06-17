Бой Джордж хочет, чтобы в байопике его сыграла Софи Тёрнер

Канберра, , 15:18 — REGNUM Бой Джордж рассказал, что в предстоящем байопике, посвященном его творческому и жизненному пути, главную роль может исполнить актриса Софи Тёрнер. Об этом 17 июня сообщил журнал BAZAAR.

https://twitter.com/blessedachilles/status/1139908646391824384

«Одним из самых интересных предложений была Софи Тернер», — сказал Джордж, выступая в эфире австралийской станции Nova 689. Он отметил, что, конечно, многие люди скажут, что она не может сыграть его, поскольку она является женщиной.

«Но в возрасте 17 лет я бы хотел быть ей», — добавил музыкант.

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Напомним, в мае 2019 года Бой Джордж подтвердил слухи о том, что режиссёр Саша Джерваси будет снимать будущую картину, а также напишет к ней сценарий. Зрители знают этого кинематографиста по работе над такими биографическими лентами, как «Хичкок» и «Мой ужин с Эрве».

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