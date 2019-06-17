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Кинокомикс «Джокер» получит взрослый рейтинг

Культура

В США киносеансы свободно смогут посетить только те зрители, которым уже исполнилось 17 лет

Лос-Анджелес, США, 17 июня 2019, 13:42 — REGNUM  Предстоящий кинокомикс «Джокер», главную роль в котором исполнил Хоакин Феникс получит возрастной рейтинг R. Об этом 17 июня фанатам на своей Instagram-странице сообщил режиссёр Тодд Филлипс.

https://www.instagram.com/p/ByxyjxZJ0VV/

Это означает, что в США киносеансы свободно смогут посетить зрители, которым уже исполнилось 17 лет. Другие несовершеннолетние будут допускаться только в сопровождении родителей. R является сокращением от слова Restricted, которое можно перевести как «ограниченный».

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Напомним, сюжет нового кинокомикса расскажет о том, как комик-неудачник превратился в главу преступного сообщества города Готэм-Сити. Премьера картины в России состоится 3 октября 2019 года. Бюджет нового фильма DC составил $55 млн.

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