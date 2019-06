Режиссеры «Мстителей» экранизируют настольную игру Magic: the Gathering

Лос-Анджелес, США, , 10:43 — REGNUM Режиссеры Джо и Энтони Руссо («Мстители: Финал») снимут анимационный сериал по мотивам коллекционной карточной игры Magic: the Gathering для потоковой платформы Netflix, сообщает портал IGN 3 июня.

Сначала в официальном блоге Netflix в Twitter появился анонс будущей премьеры. Согласно нему, кинокомпания объединится с издателем игры Wizards of the Coast. Позже ситуацию прокомментировали и сами шоураннеры: оказалось, что братья Руссо сами любят проводить время за игрой в Magic: the Gathering, поэтому для них это будет интересный проект. Вместе с ними над производством будут работать Генри Гилрой («Звёздные войны: Война клонов») и Джоз Молина («Агент Картер»). Анимацией займётся Bardel Studios — студия знакома зрителям по мультсериалу «Рик и Морти».

Известно, что мультсериал расскажет историю о Мироходцах: особом классе людей, которые умеют путешествовать между мирами. Сценарий при этом не будет повторять известные игрокам истории, но шире раскроет характеры некоторых каноничных персонажей, вроде Никола Боласа. О дате выпуска проекта ещё ничего не известно.

Magic: the Gathering — коллекционная карточная игра, популярный представитель своего жанра. По ней и ее компьютерной версии часто устраивают турниры. Последний чемпионат начался весной 2019 года и имел призовой фонд в миллион долларов.

