Авторов постера фильма «Человек-паук: Вдали от дома» высмеяли в сети

Вашингтон, 17 июня 2019, 12:53 — REGNUM Поклонники киновселенной Marvel раскритиковали новый постер фильма «Человек-паук: Вдали от дома» от киносети IMAX. Некоторые из них решили «исправить ситуацию» и стали выкладывать в сеть различные изображения.
https://twitter.com/IMAX/status/1138797165843689472
При этом фанаты не забывали поглумиться над дизайнерскими способностями авторов оригинального постера, отмечая, что горе-художники «снова взялись за своё».
https://twitter.com/underthewallows/status/1138696039521669120
https://twitter.com/rosstmiller/status/1139169082799009792
https://twitter.com/jerwintweets/status/1139304962733854720
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Напомним, на большие экраны кинотеатров США кинокомикс выйдет 2 июля 2019 года, в России его начнут показывать 4 июля. Снял новую картину Marvel режиссёр Джон Уоттс, её сюжет расскажет о том, как Питер Паркер отправился на каникулы в ЕС.
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