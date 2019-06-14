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В новом клипе рейв-группа Little Big отправилась в бар

Культура

Некоторые люди порой весьма своеобразно проводят свое свободное время

Москва, 14 июня 2019, 11:57 — REGNUM  Российская рейв-группа Little Big опубликовала новый клип на композицию «I'M OK». Ролик был опубликован 14 июня на YouTube-канале музыкального коллектива.

Сюжет клипа рассказывает о том, как некоторые люди обычно проводят свободное время в барах и пабах. В процессе употребления алкоголя персонажи совершают различные эксцентричные поступки.

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Предыдущий клип группа выложила в сеть 10 мая 2019 года. С момента публикации ролик Rave In Peace набрал уже более 584 тыс. просмотров.

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