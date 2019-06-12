Среда, 12 Июня 2019 года
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Лидер Rammstein подрался из-за женщины с поклонником в мюнхенском баре

Происшествия

У поклонника сломана челюсть

Лидер Rammstein подрался из-за женщины с поклонником в мюнхенском баре
Цитата из клипа Radio пользователя Rammstein Official. youtube.com
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн

Мюнхен, Германия, 12 июня 2019, 10:19 — REGNUM  Тилль Линдеманн, лидер группы «Rammstein», подрался с неучтивым поклонником в баре немецкого города Мюнхена. Об этом 12 июня сообщает Bild.

По предварительной информации, инцидент произошёл в баре одного из отелей Мюнхена, где 56-летний Линдеманн отдыхал после концерта.

К фронтмену «Rammstein» подошёл поклонник группы и попросил сфотографироваться с ним. Получив отказ, мужчина начал оскорблять присутствовавшую здесь подругу музыканта.

Линдеманн попросил назойливого поклонника извиниться перед женщиной, но тот отказался. На это лидер «Rammstein» ударил мужчину в лицо и тот упал на пол. Сотрудники отеля вызвали полицию.

Пострадавшему потребовалась помощь медиков, у него диагностировали перелом челюсти.

Ни сам Тилль Линдеманн, ни кто-либо из участников группы «Rammstein» пока не дали никаких комментариев по данному случаю.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выходе нового клипа группы «Rammstein» на композицию «Ausländer».

Читайте ранее в этом сюжете: «Понаехавший»: группа Rammstein выпустила клип о колонизации Африки

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