Лидер Rammstein подрался из-за женщины с поклонником в мюнхенском баре

Мюнхен, Германия, , 10:19 — REGNUM Тилль Линдеманн, лидер группы «Rammstein», подрался с неучтивым поклонником в баре немецкого города Мюнхена. Об этом 12 июня сообщает Bild.

По предварительной информации, инцидент произошёл в баре одного из отелей Мюнхена, где 56-летний Линдеманн отдыхал после концерта.

К фронтмену «Rammstein» подошёл поклонник группы и попросил сфотографироваться с ним. Получив отказ, мужчина начал оскорблять присутствовавшую здесь подругу музыканта.

Линдеманн попросил назойливого поклонника извиниться перед женщиной, но тот отказался. На это лидер «Rammstein» ударил мужчину в лицо и тот упал на пол. Сотрудники отеля вызвали полицию.

Пострадавшему потребовалась помощь медиков, у него диагностировали перелом челюсти.

Ни сам Тилль Линдеманн, ни кто-либо из участников группы «Rammstein» пока не дали никаких комментариев по данному случаю.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выходе нового клипа группы «Rammstein» на композицию «Ausländer».

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