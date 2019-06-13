Ремонт подвала БДТ в Петербурге обойдется в полмиллиарда рублей

Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ объявила конкурс на ремонт подвала Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова (БДТ) в Санкт-Петербурге. На ремонт подвала, затопленного в ходе некачественной реконструкции театрального здания, Минкультуры готово потратить 517,2 млн рублей.

Как сообщает 13 июня «Петербургский дневник», ссылаясь на документы конкурса, будущий подрядчик должен демонтировать поврежденные элементы отделки, восстановить закрепление грунтов в зоне фундамента, оборудовать гидроизоляцию и смонтировать инженерные системы. Все работы должны быть завершены до 1 июля 2020 года

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года стало известно о возбуждении органами СКР уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в ходе реконструкции здания БДТ. Ранее были возбуждены дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении сотрудников компании «БалтСтрой» и компании «ТДМ», занимавшихся ремонтом здания БДТ. Это произошло после обнаружения грубых нарушений качества работ, выполненных в процессе реконструкции здания театра, завершившейся в 2014 году.

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Еще три уголовных дела было возбуждено по материалам прокуратуры после проверки соблюдения законности при реконструкции исторического здания БДТ. «Помещения театра находились в неудовлетворительном техническом состоянии. В подвале наблюдались следы затопления, на фасадах — разрушения штукатурного и кирпичного слоев, повреждена кровля», — сообщали в Генпрокуратуре в середине ноября 2018 года.

Ранее Северо-Западная дирекция Минкультуры по строительству, реконструкции и реставрации подала иск в суд о взыскании с недобросовестного генподрядчика более 300 млн рублей. Сам БДТ после неудачной реставрации судится с Северо-Западной дирекцией Минкультуры РФ.

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