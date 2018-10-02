Причины дефектов здания БДТ в Петербурге найдут за 7 млн рублей

Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM Специалисты должны установить причины дефектов, выявленных после завершения реставрационных работ и возобновления театральной деятельности в историческом здании БДТ на набережной Фонтанки в Петербурге.

На проведение экспертизы качества реконструкции здания Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова выделено 7 млн рублей, сообщил первый заместитель директора Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ Денис Колодко, передает ТАСС.

«Я думаю, что результаты и заключения этой экспертизы будут где-то ориентировочно в конце февраля — начале марта (2019 года)», — сказал Колодко.

Напомним, 2 октября стало известно о возбуждении органами СКР уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в ходе реконструкции здания БДТ. Ранее были возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении сотрудников строительной компании «БалтСтрой» и компании «ТДМ», причастных к ремонту здания БДТ.

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Это произошло после обнаружения грубых нарушений качества работ, выполненных в процессе реконструкции здания театра, завершившейся в 2014 году. По данным СМИ, в театре найдены трещины в стенах, дефекты отделки, а подвал заливает вода.

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