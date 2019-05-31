«Сама могу сыграть Геральта»: съемки «Ведьмака» завершены

Будапешт, , 12:10 — REGNUM Создательница сериала «Ведьмак» от Netflix Лорен Хиссрич объявила о завершении съемок: на вечеринке, посвященной окончанию работ, также заметили логотип проекта. С благодарностями к команде шоураннер выступила в своем блоге в Twiiter.

В посте, опубликованном 30 мая, Лорен названа съемки первого сезона сериала лучшим годом в своей жизни, отметив, правда, что теперь на ее голове седых волос хватает, чтобы самой играть главного героя, ведьмака Геральта, известного также по кличке Белоголовый. В сериале его роль исполнит голливудский актер Генри Кавилл («Супермен»).

https://twitter.com/LHissrich/status/1134088997859315712

В то же время YouTube-канал Redanian Intelligence («Реданская разведка»: Редания — одно из вымышленных королевств во вселенной Геральта из Ривии) выложил короткий видеоролик о подготовке вечеринки, посвященной окончанию съемок. На видео можно увидеть логотип будущего сериала «Ведьмак»: две скрещенные буквы W и голова волка. Это можно воспринимать как отсылку к другому прозвищу Геральта — Белый Волк: так его часто называли в книжном цикле Анджея Сапковского, по мотивам которого создавался сериал «Ведьмак».

Съемки сериала проводились в Будапеште (Венгрия). Ранее Redanian Intelligence выложил видео актеров массовки в костюмах солдат армии Нильфгаарда, но качество экипировки заметно страдало и отличалось от описания в книгах и других произведениях по «Ведьмаку», поэтому фанаты достаточно резко отзывались о внешнем виде самой страшной армии в мире Геральта. Ролик уже удален с канала.

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Сериал «Ведьмак» выйдет в эфир предположительно 20 декабря 2019 года. В первом сезоне будет восемь серий: о чем именно будет рассказывать сюжет, неизвестно, однако главным героем точно будет мужчина-мутант Геральт из Ривии, убийца чудовищ.

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