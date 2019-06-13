Иностранным киностудиям будут возвращать часть средств за съёмки в России

Москва, , 11:08 — REGNUM Иностранные кинокомпании, снимающие фильмы в России, получат субсидирование. Соответствующие правила были разработаны экспертами Минэкономразвития. Проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

Раздавать субсидии (рибейты) будет Российский экспортный центр. Представитель организации Евгения Данильченко сообщила, что эта программа может быть запущена в сентябре 2019 года. Стоит отметить, что субсидии будут получать не иностранные компании, а их российские партнёры, отвечающие ряду требований.

Сумма будет начисляться по результатам прохождения теста и в зависимости от полученных баллов (максимальная оценка — 41 балл). Повышенный размер рибейтов предусмотрен в случае, если в фильме будет продвигаться «позитивный образ России».

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Напомним, термин «рибейт» означает процентную скидку, возврат с части стоимости товара или услуги при оптовых закупках. В российской практике также используется термин ретро-бонус. В случае кинопроизводства он будет подразумевать возврат средств, потраченных на транспортные, гостиничные расходы, создание костюмов, охрану и иные траты, связанные с кинопроизводством.

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