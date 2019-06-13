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Война и войнушка, муки творчества, женские тайны, вино и экология

Культура

ИА REGNUM рассказывает о кинопремьерах 13 июня

Москва, 13 июня 2019, 10:40 — REGNUM  В отечественном кинопрокате очередные новинки. Не пропустите!

«Боль и слава» (18+)

Творчество — это далеко не только упоение и восторг. Недаром говорят о «муках творчества». Иногда, оглядываясь назад, увенчанный лаврами служитель искусства не может понять, чего в его жизни было больше — радости или страданий.

Известный кинорежиссер Сальвадор, герой исповедального фильма Педро Альмодовара, уже очень не молод и серьезно болен. Из-за болей в спине он давно ничего не снимает. В какой-то момент он почти случайно возобновляет старое знакомство и начинает разматывать клубок своего прошлого, пытаясь осмыслить его и, возможно, найти в нем опору и силы для того, чтобы жить и творить дальше.

В главных ролях — Антонио Бандерас, получивший главный приз за роль Сальвадора на Каннском кинофестивале, и Пенелопа Крус.

«Донбасс. Окраина»

Режиссер Ренат Давлетьяров (автор современной версии военной драмы «А зори здесь тихие») решился прикоснуться к сложнейшей и болезненной теме гражданской войны на Украине.

Август 2014 года. Населенный пункт Марьинка оказался в зоне ожесточенных военных действий, большинству жителей пришлось покинуть свои дома. Солдат ВСУ с русской фамилией Соколов прячется от обстрела в подвале, где пытаются спастись еще шесть человек — двое мужчин, три женщины и чудом избежавший смерти мальчик. У каждого из пытающихся выжить своя история и свой взгляд на войну. Тем временем, снаряды ложатся все ближе…

«Люди в черном: Интернэшнл»

Что может быть хуже для сверхсекретной организации, чем заведшийся в ее рядах «крот»? Как спасать мир, когда все твои секреты оказываются известны злодеям? А ведь Людям в черном противостоят не какие-нибудь обычные преступники, а высокотехнологичные инопланетные отморозки с нечеловечески коварным разумом и чуждой этикой! Страшно подумать, что они могут натворить, дорвавшись до лакомых секретов. В общем, подлого шпиона нужно разоблачить как можно быстрее. Для этого бравому агенту Эйч и его не менее бравой напарнице, агенту Эм придется отправиться в туманный Лондон. А это хоть и не другая планета, но очень далеко от дома…

Фантастическая комедия режиссера Ф. Гэри Грэя призвана расширить вселенную MIB и влить в нее свежую кровь. Новые герои, новая обстановка… Может, и впрямь, выйдет что-то интересное?

«Ма» (18+)

Какой подросток не мечтает о доброй, все понимающей и все прощающей мамочке! Которая не заставляла бы делать уроки, мыть уши и шею и возвращаться домой к десяти вечера, не приходила бы в ужас, обнаружив в ящике стола «травку» или что посерьезнее. А еще лучше — чтобы она сама принимала участие в веселых вечеринках без запретов и оттягивалась с молодняком на всю катушку. Но где же ее, такую сказочную, найдешь?

Компании подростков, героев «ужастика» Тейта Тейлора, показалось, что они наяву попали в сказку. Но, похоже, современным детям не читают на ночь про ведьму из Пряничного домика, да и про Синюю бороду заодно. У доброй «мамочки» одно правило — веселитесь и творите, что хотите — только не заглядывайте в мамочкину комнату. Иначе поймете, что в сказку-то вы, и правда, попали. Только в очень страшную…

«Я не такой! Я не такая!» (16+)

Тяжела женская доля! Вот так плывешь в розовых облаках, предвкушая счастливую свадьбу, и вдруг узнаешь, что твой жених и мужья двух твоих лучших подруг регулярно посещают одну… даму с пониженной социальной ответственностью! Вполне естественная жажда крови соединяется у разочарованного женского трио с желанием понять — что такого есть в какой-то девице по вызову, чего нет в них, таких хороших, умных и красивых? Три женщины впервые всерьез задумываются о своей жизни…

Пикантную женскую комедию с философским оттенком поставил режиссер Руслан Паушу — как ни странно, мужчина!

«Венецианский детектив»

В городке Венето, расположившемся среди изрезанных возделанными террасами холмов, все подчинено винограду и вину. Долгие годы над этой местностью царил граф Дезидерио Анчиллотто — аристократ, винодел и большой чудак. Казалось, он столь же древен и бессмертен как само искусство виноделия. Но однажды старика обнаруживают покончившим с собой. И это только одна смерть из целой загадочной вереницы. Расследование странных и зловещих событий поручено детективу Стакки, который выглядит не очень-то смышленым и ловким. Но это только кажется…

Иронический детектив с неповторимым национальным «букетом» снял Антонио Падован.

«Бегство рогатых викингов»

Ах, лето! Каникулы! При мысли об этом счастливом времени даже у давно взрослых дядь и теть сладко замирает сердце. Каникулы — это не просто свобода от школьных звонков, уроков и домашних заданий. Это еще и множество приключений, которые поджидают прямо за углом, особенно если вы живете не в «каменных джунглях», а на тихой зеленой окраине. Тогда у вашей фантазии нет почти никаких преград, можно играть во что и в кого угодно. Но есть одно волшебное правило — нельзя становиться злым даже понарошку и обижать маленьких и слабых. Тогда на защиту добра и справедливости придется встать тем, кто и не помышлял ни о каких эпических битвах. И враг, конечно же, будет повержен. Кто с рогами придет, рогами же и получит — больно и очень обидно!

Фильм по одноименной повести живого классика детской литературы Владислава Крапивина снял режиссер Илья Белостоцкий. Повесть была опубликовано полвека тому назад, но ничуть не устарела — как не устаревают детство, доброта и отвага.

«Питомец юрского периода»

Динозавры вымерли, и это не изменить? А вдруг это не совсем так? Однажды в руки юного мечтателя попадает настоящее яйцо динозавра. Не скучная окаменелость, а живое яйцо, из которого вылупляется маленький динозаврик. Забавная ящерка растет не по дням, а по часам, превращаясь в ящера. А тем временем амбициозный и недобрый ученый при поддержке военных мечтает заполучить в свои руки столь уникальное подопытное животное. И это ему удается. Смогут ли дружба и доброта победить жестокость?

Добрый фильм для всей семьи снял Райан Беллгардт.

«Космическое приключение»

Планета Кеплер когда-то была цветущей — в прямом смысле слова. Удивительные и прекрасные растения Кар-Лало полностью обеспечивали планету естественной энергией. Но однажды сюда явились земляне, исчерпавшие ресурсы своего мира. Жадно и безрассудно они высосали всю силу из чудесных деревьев, и те погибли. Теперь немногим жителям умирающей планеты грозит гибель — если только они не смогут найти последнее семечко последнего дерева и не возродят свои леса. На пути троицы отважных маленьких героев встретится множество опасностей, но им некуда отступать…

Полный приключений полнометражный фантастический мультфильм на экологическую тему снял китайский режиссер Ли Лиань.

regnum author Марина Александрова
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