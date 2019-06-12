Граффити от Бэнкси украсило аэропорт Хитроу в Лондоне

Лондон, , 08:18 — REGNUM Новое граффити от уличного художника Бэнкси появилось в лондонском аэропорту Хитроу. Фото работы художника было опубликовано 11 июня на его странице в Instsgram.

Новая работа Бэнкси появилась двери-жалюзи закрытого от посетителей прохода в зону таможенного контроля людей, прибывающих из Евросоюза.

Рисунок представляет собой белую надпись «Keep out» («Не пускать») с отвалившейся буквой «T» на верхней части двери, с сидящей в нижней части двери крысой. Крыса держит в лапках отвалившуюся от надписи букву «T» и с размаху бьёт ею по замку, запирающему дверь-жалюзи, чтобы таким образом открыть его.

Публикация фото рисунка в Instagram уже набрала более 700 тысяч лайков. Комментаторы публикации, в основном, очень положительно оценивают новую работу художника.

Ранее ИА REGNUM сообщало о происшествии на выставке в Венеции, где работа художника Бэнкси «Венеция в топливе» была убрана по распоряжению полиции, так как он не имел права размещать её на выставке.

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