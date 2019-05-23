Картины Бэнкси заставили убрать с венецианской выставки

Венеция, Италия, 23 мая 2019, 17:13 — REGNUM Полиция Венеции заставила снять картины популярного художника Бэнкси с выставки, в которой он не имел права участвовать. Видео о происшествии опубликовано на YouTube-канале с роликами популярного деятеля искусства.
Бэнкси представил на площадке художественной выставки серию картин под названием «Венеция в топливе»: девять разноформатных изображений складывались в единую композицию, изображающую крупный лайнер, мешающий гражданам передвигаться по городскому каналу. Творческий концепт охранял мужчина — неизвестно, скрывался ли под шляпой сам художник или это был волонтер, — однако спустя некоторое время к нему подошли представители полиции и попросили покинуть место, поскольку никто не разрешал мужчине вывешивать здесь эти картины.
При этом, когда мужчина увозит холсты, публика видит зрелище, которое и было изображено на картинах: огромный лайнер, стоящий недалеко от набережной.
Под видео оставили множество положительных отзывов: как ценители искусства, так и защитники окружающей среды.
«Ваше искусство прекрасно и вдохновляет. Я ценю вашу усердную работу, которая заставляет нас думать, а также дает нам возможность насладиться искусством», — пишет jordan3119.
«Спасибо, наконец-то эту тему затронули! Круизные лайнеры ужасны для местного туризма, окружающей среды и печалят взор, особенно в исторических городах!» — благодарит Йоханна Вальдердорф.
Это не первый перфоманс Бэнкси: в октябре 2018 года его картину «Любовь в мусорной корзине» продали на аукционе за 1,4 млн долларов, однако сразу после продажи произведение уничтожил включившийся шредер.
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