Вторник, 11 Июня 2019 года
07:26:36 МСК

Сергей Лазарев накричал на Светлану Лободу во время «Премии Муз-ТВ 2019»

Культура

Согласно имеющимся предположениям, это произошло из-за того, что певцу не удалось выступить

Москва, 11 июня 2019, 07:26 — REGNUM  Между исполнителем Сергеем Лазаревым и певицей Светланой Лободой произошел конфликт на церемонии вручения премии телеканала «Муз-ТВ». Об этом 10 июня сообщил журнал Super!

По словам очевидцев, в какой-то момент Лазарев подошел к Лободе и сказал ей нечто резкое, использовав нецензурную лексику. В частности, свидетели расслышали финальную фразу, в которой прозвучал вопрос о том, является ли исполнительница «самой крутой».

Издание предположило, что участник «Евровидения 2019» сорвался из-за того, что Лободе удалось исполнить шесть песен, тогда как ему вообще не удалось выступить из-за технических проблем. Позже пользователи Instagram заметили, что исполнительница отписалась от страницы Лазарева.

Читайте также: Отмену выступления «Машины времени» назвали «странной»

Напомним, церемония вручения премии «Муз-ТВ» состоялась 7 июня 2019 года. Сергей Лазарев победил в номинации «Лучший музыкальный альбом» премии «Муз-ТВ», а Светлана Лобода была названа «Певицей года».

Читайте ранее в этом сюжете: Стас Барецкий может стать солистом группы «Ленинград»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием деятелей культуры и шоу-бизнеса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить