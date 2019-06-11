Сергей Лазарев накричал на Светлану Лободу во время «Премии Муз-ТВ 2019»

Москва, , 07:26 — REGNUM Между исполнителем Сергеем Лазаревым и певицей Светланой Лободой произошел конфликт на церемонии вручения премии телеканала «Муз-ТВ». Об этом 10 июня сообщил журнал Super!

По словам очевидцев, в какой-то момент Лазарев подошел к Лободе и сказал ей нечто резкое, использовав нецензурную лексику. В частности, свидетели расслышали финальную фразу, в которой прозвучал вопрос о том, является ли исполнительница «самой крутой».

Издание предположило, что участник «Евровидения 2019» сорвался из-за того, что Лободе удалось исполнить шесть песен, тогда как ему вообще не удалось выступить из-за технических проблем. Позже пользователи Instagram заметили, что исполнительница отписалась от страницы Лазарева.

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Напомним, церемония вручения премии «Муз-ТВ» состоялась 7 июня 2019 года. Сергей Лазарев победил в номинации «Лучший музыкальный альбом» премии «Муз-ТВ», а Светлана Лобода была названа «Певицей года».

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