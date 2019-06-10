Отмену выступления «Машины времени» назвали «странной»

Москва, , 07:18 — REGNUM Певец Григорий Лепс назвал странным то, что группа «Машина времени» не будет участвовать в праздничном концерте на Красной площади в рамках празднования Дня России 12 июня. Об этом он заявил в интервью радио «Говорит Москва».

Лепс выразил сожаление по поводу того, что группа «Машина времени» не примет участия в праздничном концерте.

«Я уважаю эту группу. Лично знаком с Андреем Вадимовичем (Макаревичем — ред.). Великолепный музыкант», — сообщил певец.

Ему показалось странным то, что выступление этой «великой группы» не состоится. Лепс выразил недоумение по поводу того, кто мог запретить это выступление, и пообещал все разузнать.

«Не думаю, что сюда могли впутать Андрея Вадимовича с его политическими взглядами», — отметил Лепс.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня 2019 года солист музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич на своей странице в соцсети Facebook сообщил о том, что после переверстки концертной программы у стен Кремля в честь Дня России 12 июня он не обнаружил свою группу в составе выступающих. Первоначально предполагалось, что «Машина времени» исполнит на концерте две песни.

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