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Названы победители театральной премии США Tony Awards 2019

Культура

Лучшим мюзиклом был назван спектакль «Город Аида»

Нью-Йорк, США, 10 июня 2019, 13:26 — REGNUM  Названы победители театральной премии США «Тони», церемония награждения которой прошла 9 июня 2019 года в Нью-Йорке. Результаты были опубликованы на официальном сайте конкурса.

Лучшим мюзиклом был назван спектакль Hadestown («Город Аида»), являющийся адаптацией мифа об Орфее и Эвридике (режиссёр — Рэйчел Чэвкин). Стоит отметить, что постановка победила в восьми номинациях (всего их 14). В номинации «Лучшая пьеса» приз достался пьесе The Ferryman («Паромщик») Джеза Баттеруорта, всего она получила четыре награды.

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Напомним, это уже 73-я церемония награждения премии «Тони». В 2019 году в роли её вёл британский актер, сценарист, продюсер и телеведущий Джеймс Корден.

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