В Чечне поставят «Ревизора» на чеченском языке

Грозный, , 12:11 — REGNUM Год театра в Чечне планируется отметить рядом премьер. Одной из них станет спектакль «Ревизор» на чеченском языке. Его поставит на сцене Чеченского драматического театра имени Ханпаши Нурадилова главный режиссер Руслан Хакишев, пишет ТАСС.

В настоящее время поэтесса Петимат Петирова переводит пьесу Николая Гоголя, поделилась с ТАСС художественный руководитель — директор театра, народная артистка Чеченской Республики Хава Ахмадова.

Стоит отметить, что ранее народный артист России Руслан Хакишев уже поставил комедию «Ревизор» в Лакском государственном театре Дагестана. Премьера с успехом прошла на сцене малого зала Русского драматического театра в Махачкале в конце мая 2019 года. Спектакль посмотрели в том числе и глава Республики Дагестан Владимир Васильев и другие официальные лица.

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