Воскресенье, 9 Июня 2019 года
08:09:45 МСК

«Машина времени» не включена в список выступающих на Красной площади

Культура

Предполагалось, что группа выступит в сборном концерте 12 июня

«Машина времени» не включена в список выступающих на Красной площади
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Андрей Макаревич

Москва, 9 июня 2019, 07:58 — REGNUM  Участие группы «Машина времени» в сборном концерте у стен Кремля в честь Дня России 12 июня отменяется. Об этом сообщил 8 июня лидер группы Андрей Макаревич в своём Facebook.

По словам Макаревича, группу исключили из списка выступающих потому что «кто-то кому-то позвонил».

Пресс-секретарь группы Антон Чернин подтвердил журналистам информацию об отмене участия музыкантов в сборном концерте. По словам Чернина, об исключении «Машины времени» из списка выступающих на Красной площади сообщили непосредственно из компании «Арс», одного из организаторов концерта.

Предполагалось, что в концерте в честь Дня России 12 июня примут участие звёзды российской эстрады, такие, как Надежда Бабкина, Олег Газманов, Сергей Лазарев, Пелагея. При этом финальный список участников официально объявлен не был.

Стоит отметить, что ранее Макаревичу пришлось оправдываться перед поклонниками «Машины времени» за участие в концерте. Артиста критиковали за «сотрудничество с властью» и обвиняли в непоследовательности поступков, на что он попросил не искать в его действиях «политический подтекст».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием деятелей культуры и шоу-бизнеса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить