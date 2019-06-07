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Видео: Земфира выступила перед участниками ПМЭФ-2019

Культура

Она исполнила песни «Хочешь», «Любовь как случайная смерть» и «Someday»

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 11:11 — REGNUM  Росийская рок-певица Земфира выступила на концерте, организованном для гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Фрагмент её выступления опубликовала 6 июня на своей странице в Instagram Рената Литвинова.

https://www.instagram.com/p/ByYUBREljjF/

Мероприятие прошло в рамках вечеринки, организованной на Заячьем острове. Во время выступления Земфира исполнила песни «Хочешь», «Любовь как случайная смерть» и «Someday». Портал 78 сообщил, что на концерте также выступили артисты Мариинского театра и группа Manchester's band.

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Напомним, ПМЭФ начал свою работу 6 июня 2019 года, церемония его закрытия пройдет 8 июня. Форум проводится в конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум», расположенном в посёлке Шушары.

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