Видео: Земфира выступила перед участниками ПМЭФ-2019

Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM Росийская рок-певица Земфира выступила на концерте, организованном для гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Фрагмент её выступления опубликовала 6 июня на своей странице в Instagram Рената Литвинова.

https://www.instagram.com/p/ByYUBREljjF/

Мероприятие прошло в рамках вечеринки, организованной на Заячьем острове. Во время выступления Земфира исполнила песни «Хочешь», «Любовь как случайная смерть» и «Someday». Портал 78 сообщил, что на концерте также выступили артисты Мариинского театра и группа Manchester's band.

Читайте также: Видео: Ален Делон выпустил в 83 года новую песню о любви

Напомним, ПМЭФ начал свою работу 6 июня 2019 года, церемония его закрытия пройдет 8 июня. Форум проводится в конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум», расположенном в посёлке Шушары.

Читайте ранее в этом сюжете: Вокалист рок-группы The Waterboys защитил роль СССР в победе над нацизмом