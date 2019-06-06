Видео: Ален Делон выпустил в 83 года новую песню о любви

Париж, , 14:37 — REGNUM Французский актёр Ален Делон выложил в сеть клип на свою новую песню о любви Je n'aime que toi («Я люблю только тебя»). Ролик был опубликован 5 июня на портале Pure People.

Слова к этой песне были написаны 22 года назад Джулии Пари, а музыку написал известный композитор Рик Аллисон. Превью этой песни он выложил в апреле 2019 года на своём канале в YouTube.

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Напомним, в ноябре 2018 года Алену Делону исполнилось 83 года. 19 мая 2019 года, на 72-м Канском кинофестивале актёр получил почетную «Золотую пальмовую ветвь».

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