«Keep out»: Бэнкси высмеял Brexit в своей новой работе

Лондон, , 12:54 — REGNUM Популярный уличный художник Бэнкси представит свою новую работу в преддверии выставки Королевской академии в Лондоне 10 июня, сообщает издание The Independent 4 июня.

Инсталляция будет посвящена выходу Великобритании из Евросоюза. На закрытых таможенных воротах, табло над которыми информирует о прибытии в Евросоюз, значится: Keep out («не пускать», — англ.), однако последняя буква T упала: ею крыса, как молотком, пытается разбить замок от ворот. Организаторы выставки отметили, что художник использовал в работе настоящие ворота, ранее находившиеся в аэропорту «Хитроу».

Это не первое выступление Бэнкси против Brexit: в марте 2019 года его картину «Парламент обезьян», написанную в 2009 году, выставили в бристольском музее, а сам художник опубликовал иллюстрацию в своем блоге в Instargam с напоминанием:

«Смиритесь сейчас, но однажды никто не сможет ответить».

На полотне художник изобразил зал заседаний парламента, где все присутствующие были обезьянами.

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В мае 2019 года в Венеции полиция попросила убрать работу Бэнкси, поскольку у того не было права участвовать в уличной выставке. Случай засняли на видео, потом этот ролик появился на YouTube-канале художника. На видео запечатлено, как мужчина вывозит картины, на которых изображен огромный лайнер, мешающий передвигаться по городу. В то же время на фоне мужчины в реальности стоит точно такой же лайнер.

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