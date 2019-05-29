«Понаехавший»: группа Rammstein выпустила клип о колонизации Африки

Берлин, , 12:12 — REGNUM Группа Rammstein выложила в сеть клип на песню Ausländer. Ролик был опубликован 28 мая на официальном YouTube-канале немецкого музыкального коллектива.

Члены группы предстают перед зрителями в образе моряков, приплывающих на шлюпке к берегам Африки: их одежда похожа на ту, в которую были одеты колонизаторы континента. Они проводят там некоторое время, местные женщины рожают от них детей, после чего герои снова отправляются в море. На берегу остаётся лишь персонаж клавишника Rammstein Кристиана Лоренца, причем он делает это не по своей воле.

Многие пользователи сети высказали мнение о том, что в новом клипе группы есть тонкий политический подтекст. На момент написания этого материала ролик набрал более 3,2 млн просмотров.

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Слово Ausländer дословно переводится как «иностранец», однако в современном немецком языке оно используется с пренебрежительным оттенком. Точно перевести его на русский проблематично, однако по смыслу оно близко к слову «приезжий» или сленговому «понаехавший».

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