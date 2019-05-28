В Вене пройдет индонезийско-австрийский музыкальный концерт

Вена, 28 мая 2019, 10:50 — REGNUM Посольство Индонезии в Вене (Австрия) в сотрудничестве с министерством образования и культуры и индонезийским агентством креативной экономики проведет музыкальный концерт в Венском Концертхаусе, сообщает Antaranews.
Известно, что концерт под названием «Ethnochestra: A Melody of Friendship» запланирован на 12 июня 2019 года в зале Моцарта.
Ожидается, что концерт будет представлять собой сочетание австрийского симфонического оркестра с инструментами и элементами традиционной индонезийской музыки.
Посол Индонезии в Австрии Дарманжа Джумала заявил, что проведение концерта станет частью программы культурной дипломатии Индонезии, которая углубила двусторонние отношения между странами.
По его словам, сотрудничество между Индонезией и австрийским симфоническим оркестром может стать стимулом для укрепления национальной творческой индустрии и ее продвижения в Австрии.
Напомним, Венский Концертхаус — одна из известнейших концертных площадок мира, где за сезон проходит более 750 мероприятий.