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В Вене пройдет индонезийско-австрийский музыкальный концерт

Культура

Концерт состоится в Венском Концертхаусе 12 июня 2019 года

Вена, 28 мая 2019, 10:50 — REGNUM  Посольство Индонезии в Вене (Австрия) в сотрудничестве с министерством образования и культуры и индонезийским агентством креативной экономики проведет музыкальный концерт в Венском Концертхаусе, сообщает Antaranews.

Известно, что концерт под названием «Ethnochestra: A Melody of Friendship» запланирован на 12 июня 2019 года в зале Моцарта.

Ожидается, что концерт будет представлять собой сочетание австрийского симфонического оркестра с инструментами и элементами традиционной индонезийской музыки.

Посол Индонезии в Австрии Дарманжа Джумала заявил, что проведение концерта станет частью программы культурной дипломатии Индонезии, которая углубила двусторонние отношения между странами.

По его словам, сотрудничество между Индонезией и австрийским симфоническим оркестром может стать стимулом для укрепления национальной творческой индустрии и ее продвижения в Австрии.

Напомним, Венский Концертхаус — одна из известнейших концертных площадок мира, где за сезон проходит более 750 мероприятий.

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