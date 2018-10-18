Бэнкси опубликовал видео подготовки к уничтожению своей картины

Лондон, , 08:12 — REGNUM В сети появилось видео, на котором запечатлена подготовка акции с уничтожением картины неизвестного публике художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром». В «режиссерской версии» говорится, что на «репетициях» уничтожение картины шредером проходило полностью, а не частично.

На кадрах видеоролика под названием «Разрезание «Девочки с воздушным шаром» — режиссёрская версия» показана вся хронология событий — от конструирования рамы картины до полного уничтожения изображения.

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Как сообщало ИА REGNUM, одна из самых известных работ неизвестного художника под псевдонимом Бэнкси «Девочка с воздушным шаром», самоуничтожилась сразу после того, как её продали за $1,4 млн на аукционе Sotheby’s в Лондоне.

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