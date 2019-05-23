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У Бахрушинского музея в Москве появится новый корпус

Культура

Проект реконструкции четырехэтажного здания утверждён в Москомархитектуре

Москва, 23 мая 2019, 08:59 — REGNUM  В Москве у Театрального музея имени А. А. Бахрушина появится новый современный корпус площадью около 4 тыс. кв. метров, сообщается на портале мэра столицы.

В музейно-театральном центре рядом с главным корпусом музея разместятся лекторий, веранда, выставочные залы, магазины сувениров и кафе. Новый корпус откроется по адресу: Татарская улица, дом 20.

Этот дом был построен в 1937 году для общеобразовательной школы. Проект реконструкции четырехэтажного здания утверждён в Москомархитектуре. Отмечается, что здание не является памятником архитектуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве насчитывается порядка 450 музеев, более 100 из них — это музеи предприятий и организаций, более 90 — московские музеи и выставочные залы, около 80 музеев — негосударственные и частные.

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Развитие музеев
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