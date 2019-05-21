В Новой Москве построят фондохранилище для 23 музеев

Москва, , 10:04 — REGNUM Власти Москвы разработали концепцию по созданию музейного фондохранилища в посёлке Коммунарка (Новая Москва). Построить фондохранилище планируется к 2023 году, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Фондохранилище для 23 музеев разместиться на территории площадью 70 тыс. кв. метров. Хранить экспонаты будут 19 музеев Москвы и четыре федеральных музея.

В частности, в фондохрашилище в Коммунарке переедут коллекции Третьяковской галереи, музея-усадьбы в Кусково и Царицыно, музея обороны Москвы и др.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 18 апреля по 31 мая проходят Дни исторического и культурного наследия. Любой желающий может посетить памятники архитектуры, усадьбы, знаменитые дома и дворцы.

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