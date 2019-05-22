Новая реклама Coca-Cola стала трейлером шоу «Очень странные дела»

Нью-Йорк, США, , 13:12 — REGNUM Компания Coca-Cola выпустила рекламный ролик, который одновременно является трейлером предстоящего третьего сезона сериала «Очень странные дела». Видео было опубликовано 21 мая на YouTube-канале компании.

В новом видео поклонники сериала могут видеть Максин «Макс» Мэйфилд (Сэди Синк), Дастина Хендерсона (Гейтен Матараццо), Лукаса Синклера (Калеб Маклафлин), Нэнси Уилер (Наталия Дайер), Одиннадцать (Милли Бобби Браун), Майка Уилера (Финн Вулфхард) и Стива Харрингтона (Джо Кири). Ролик заканчивается на моменте, когда начинает происходить нечто странное во время киносеанса, на который пришли Стив и Дастин.

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Напомним, первый эпизод продолжения популярного шоу, выполненного в стилистике 80-х годов XX века, потоковый сервис Netflix покажет 4 июля 2019 года. События третьего сезона «Очень странных дел» будут происходить в вымышленном городке Хокинс штата Индиана летом 1984 года.

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