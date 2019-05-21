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Видео: создатели шоу «Очень странные дела» показали жаркое лето Хокинса

Культура

Главным героем трейлера стал Билли Харгров — старший сводный брат Макс

Нью-Йорк, США, 21 мая 2019, 15:46 — REGNUM  Кинокомпания Netflix выложила в сеть новый трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела». Ролик был опубликован 20 мая на YouTube-канале потокового сервиса.

В ролике показано, как проводят лето 1984 года жители вымышленного городка Хокинс, расположенного где-то в штата США Индиана. Главным героем видео является старший сводный брат Максин Мэйфилд Билли Харгров, пользующийся бешеной популярностью у зрелых посетительниц местного бассейна.

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Напомним, первый эпизод продолжения популярного шоу под названием «Сюзи, приём?» Netflix выложит на своём сайте 4 июля 2019 года.

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