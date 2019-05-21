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В доме покойной певицы Ареты Франклин обнаружили три рукописных завещания

Культура

Её адвокат Дэвид Беннетт не уверен в том, являются ли они законными

Детройт, США, 21 мая 2019, 15:22 — REGNUM  В доме покойной певицы Ареты Франклин, ушедшей из жизни в августе 2018 года, нашли три написанных от руки завещания. Об этом 21 мая сообщила газета The Guardian.

Письма были обнаружены в доме певицы, расположенном в пригороде Детройта (США), под подушками мебели в гостиной. Последнее из них датировано мартом 2014 года, в нём указано, как после смерти Франклин должна быть распределена её собственность между наследниками.

Отмечается, что некоторые записи трудно прочитать, на четырёх страницах певица вычеркнула многие слова и фразы. Адвокат Франклин Дэвид Беннетт обратился в суд штата Мичиган с просьбой установить: можно ли считать эти завещания законными. Заседание назначено на 12 июня 2019 года.

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Напомним, Арета Франклин скончалась 16 августа 2018 года, причиной её смерти стал рак поджелудочной железы. У неё осталось четверо сыновей. Певицу часто называли королевой жанра соул.

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