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Номер Лазарева на «Евровидении» набрал более 8,5 млн просмотров на YouTube

Культура

Выступления певца во втором полуфинале конкурса посмотрели более 5,4 млн человек

Иерусалим, 21 мая 2019, 10:10 — REGNUM  Суммарное количество просмотров видео выступлений Сергея Лазарева на «Евровидении» превысило отметку в 8 млн. Ролики были выложены на официальном YouTube-канале конкурса.

На момент написания этой новости видео выступления российского певца во втором полуфинале посмотрели более 5,4 млн пользователей сервиса, в финале — более 3,1 млн человек. Таким образом, суммарное количество просмотров преодолело отметку 8,5 млн.

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Напомним, финал конкурса «Евровидение» состоялся 18 мая 2019 года в Тель-Авиве (Израиль). По результатам голосования победил исполнитель из нидерландов Дункан Лоуренс. На втором месте оказался певец из Италии Mahmood. Сергей Лазарев занял третью позицию.

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Конкурс «Евровидение»
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