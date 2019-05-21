В 2021 году Дягилевский фестиваль пройдет в Париже

Пермь, , 08:20 — REGNUM В Перми 20 мая в тринадцатый раз открылся международный Дягилевский фестиваль. Через два года — в 2021 году — он расширит свою географию и пройдет в Париже, сообщают СМИ.

На пресс-конференции перед открытием грандиозного культурного мероприятия продюсер Пермского театра оперы и балета Марк де Мони заявил, что у фестиваля появится дополнительная площадка — в Париже.

По словам продюсера Пермского театра оперы и балета Марка де Мони, однажды во время гастролей на выступлении пермского творческого коллектива оказалась художественный руководитель парижского Theatre du Chatelet Рут Маккензи. Она сказала, что «Париж тоже заслуживает фестиваля Дягилева», сообщает портал 59.ru.

Именно парижский театр Шатле принимал «Русские балеты» Дягилева в 1909 году. Кроме того, Пермь и Париж — два города, с которыми связана биография Сергея Дягилева.

Организаторы фестиваля подчеркнули, что Пермь не лишится Дягилевского фестиваля. Мероприятие будет проходить в разное время в двух городах — Перми и Париже.

«Это не калька пермского Дягилевского фестиваля, это другой форум. В Париже он будет зимой, планируется в 2021 году в феврале-марте, так что это вполне сочетаемо с фестивалем в Перми» — сказал Марк де Мони, сообщает издание «Звезда».

Напомним, 20 мая в Перми стартовал XIII Дягилевский фестиваль. Торжественное открытие одного из самых значимых культурных событий Пермского края впервые прошло в ДК им. Солдатова.

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