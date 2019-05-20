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В США показали последнюю серию «Игры престолов»

Культура

Всего восьмой сезон состоит из шести серий

Вашингтон, 20 мая 2019, 14:05 — REGNUM  Американский телеканал HBO показал заключительную серию восьмого сезона «Игры престолов».

Заключительная серия была показана в США 19 мая (утром 20 мая по Москве). Всего восьмой сезон состоит из шести серий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 1 млн зрителей подписали петицию с просьбой переснять финальные серии «Игры престолов». Авторы петиции считают, что создатели сериала «некомпетентны и не располагают исходными данными», то есть материалами книг, по которым снят фильм.

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